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Две украинские школьницы жестоко избили третью: названа причина конфликта

Автор: Людмила Жукова

В Славянске Донецкой область зафиксирован очередной буллинг с насилием. Так, две школьницы жестоко избили третью из-за парня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

В результате конфликта 14-летняя девушка получила телесные повреждения от двух сверстниц. Они избивали ее с собой жестокостью. Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия.

В полицию обратились родители школьницы, которые сообщили, что их дочь избили две малознакомые девушки. Сама девочка рассказала, что на нее набросились сверстницы из-за парня.

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Полицейские проводят следственные действия и собирают материалы для постановки девушек на профилактический учет.

Отдельно к административной ответственности по ст. 184 "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях привлекаются родители двух несовершеннолетних, которые избили девушку.

Как мы ранее писали, в Запорожской области прогремел скандал. В Орехове 10-классник жестоко избил своего сверстника и снял это на камеру мобильного телефона.

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Новости Украины избиение
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