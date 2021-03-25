Две украинские школьницы жестоко избили третью: названа причина конфликта

В результате конфликта 14-летняя девушка получила телесные повреждения от двух сверстниц. Они избивали ее с собой жестокостью. Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия.

В полицию обратились родители школьницы, которые сообщили, что их дочь избили две малознакомые девушки. Сама девочка рассказала, что на нее набросились сверстницы из-за парня.

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Полицейские проводят следственные действия и собирают материалы для постановки девушек на профилактический учет.

Отдельно к административной ответственности по ст. 184 "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях привлекаются родители двух несовершеннолетних, которые избили девушку.