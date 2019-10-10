Елена Зеленская сделала приятное украинским детям (фото)

Елена Зеленская присоединилась к важной волонтерской инициативе и приняла участие в озвученных сказок для детей с недостатками зрения. Жена Владимира Зеленского озвучила две японские сказки: "Момотаро" и "Две лягушки". Об этом первая леди написала в своем Instagram-аккаунте.

"Уже в течение четырех лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: "Момотаро" и "Две лягушки". Около 60-80% детей в Украине имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и слепые дети осваивали школьную литературу и чувствовали себя включенными в образовательный процесс", - сказала Елена Зеленская.

Первая леди поблагодарила основателей проекта, волонтеров и всех, кто принимал участие в озвучке.

Также Зеленская обратилась к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения, с призывом присоединяться к проекту.

"Ваша помощь очень важна", - резюмировала она.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Добавим, что сказка "Момотаро" рассказывает о приключениях "персикового мальчика", который появился из середины огромного персика. А другая аллегорическая история на примере лягушки из Киото и лягушки из Осаки рассказывает о стремление каждого живого существа к лучшей жизни.