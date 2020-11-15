Две голые девушки снимали экстравагантный перформанс возле Андреевской церкви: появилось видео

В центре Киева на территории, прилегающей к Андреевской церкви, две девушки, надевшие только шапки, варежки и гольфы, снимали экстравагантные видео. "Оригинал" шедевра жанра перформанс пока не попал в сеть, однако появилось "бэкстейдж-видео" на канале PavlovskyNews в Telegram.

Как сообщается инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября. Отмечается, что девушки прогуливались возле стен церкви на Андреевском спуске в то время, пока оператор снимал их экстравагантный перформанс.

"В сети появилось видео, где полуголые девушки снимают видеоролик на боковом крыльце Андреевской церкви в центре Киева. Экстравагантный перформанс засняли прохожие на Андреевском спуске", - говорится в подписи к публикации.

Комментария от самих девушек пока не поступало.

Возле Андреевской церкви снимали на видео двух голых девушек (скриншот видео)

Стоит отметить, что это не последний скандал с церквями на этих выходных. Ранее на фоне карантина выходного дня большинство церквей взяли на себя обязательства по соблюдению запретов. Однако некоторые из них, все же, их не соблюдают. Согласно правилам, в помещении церкви может быть до 20 человек, но во время службы во Владимирском соборе одновременно было около 60 верующих, а в Михайловском соборе собралось 50 человек.

Кроме того, по информации журналистов, часть священников и сам патриарх Филарет проводили службу без масок, хотя на входе есть табличка об обязательном наличии средств индивидуальной защиты.

Как мы сообщали ранее, в Софийском соборе на период нового карантина, в субботу и воскресенье, отменили все богослужения.