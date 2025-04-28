Два види рослин, які в травні перетворюють життя алергіків на жахіття

Травень для алергіків це дуже важкий час, коли утворення пилку багатьох рослин дуже інтенсивне. У травні трави починають виробляти пилок, і він може викликати дуже серйозні симптоми алергії, такі як сінна лихоманка, сльозоточивість і навіть задишка.
Які два види рослин виділяють найбільше пилку у травні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Травень - це місяць, коли пилок багатьох рослин досягає високих концентрацій, що може бути неприємним для алергіків. У травні утворення пилку берези знижується, а у дуба починає збільшуватися. Також починається сезон запилення трав, пилок яких залишається в повітрі дуже довго. Такі бур’яни, як щавель і подорожник, також починають виробляти пилок, а концентрація спор грибів у повітрі досягає високого рівня.
Запилення трави починається в травні і триває до осені, досягаючи піку в червні та липні.
До найпоширеніших алергенних трав належать тимофіївка, овсяниця лучна, півень і мятлик лучний.
У травні найбільше турбує алергіків пилок дуба та трав. Слідкуйте за актуальними календарями пилку для вашого регіону, оскільки інтенсивність і тривалість утворення пилку для окремих рослин може відрізнятися в залежності від погодних умов і місця розташування.