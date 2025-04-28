Два види рослин, які в травні перетворюють життя алергіків на жахіття

Якого пилку більше за все у травні?

Травень - це місяць, коли пилок багатьох рослин досягає високих концентрацій, що може бути неприємним для алергіків. У травні утворення пилку берези знижується, а у дуба починає збільшуватися. Також починається сезон запилення трав, пилок яких залишається в повітрі дуже довго. Такі бур’яни, як щавель і подорожник, також починають виробляти пилок, а концентрація спор грибів у повітрі досягає високого рівня.

Пилковий календар на травень

дуб - інтенсивно запилюється протягом травня,

береза ​​- запилення закінчується на початку травня,

сосна - виробляє пилок з травня по червень, але рідко викликає сильну алергію,

верба і тополя - на початку травня ще може тривати запилення, але не таке інтенсивне, як у квітні,

бук - запилення починається на рубежі травня і червня,

Трави

Запилення трави починається в травні і триває до осені, досягаючи піку в червні та липні.

До найпоширеніших алергенних трав належать тимофіївка, овсяниця лучна, півень і мятлик лучний.

Щавель - пилок у травні-червні,

Реберник подорожник – запилення починається у другій половині травня,

Кропива - запилення починається в середині травня,

Гриби – спори пліснявих грибів родів Cladosporium і Alternaria досягають високих концентрацій у травні

У травні найбільше турбує алергіків пилок дуба та трав. Слідкуйте за актуальними календарями пилку для вашого регіону, оскільки інтенсивність і тривалість утворення пилку для окремих рослин може відрізнятися в залежності від погодних умов і місця розташування.