Два види рослин, які в травні перетворюють життя алергіків на жахіття
Травень для алергіків це дуже важкий час, коли утворення пилку багатьох рослин дуже інтенсивне. У травні трави починають виробляти пилок, і він може викликати дуже серйозні симптоми алергії, такі як сінна лихоманка, сльозоточивість і навіть задишка.
Які два види рослин виділяють найбільше пилку у травні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Якого пилку більше за все у травні?
Травень - це місяць, коли пилок багатьох рослин досягає високих концентрацій, що може бути неприємним для алергіків. У травні утворення пилку берези знижується, а у дуба починає збільшуватися. Також починається сезон запилення трав, пилок яких залишається в повітрі дуже довго. Такі бур’яни, як щавель і подорожник, також починають виробляти пилок, а концентрація спор грибів у повітрі досягає високого рівня.
Пилковий календар на травень
- дуб - інтенсивно запилюється протягом травня,
- береза - запилення закінчується на початку травня,
- сосна - виробляє пилок з травня по червень, але рідко викликає сильну алергію,
- верба і тополя - на початку травня ще може тривати запилення, але не таке інтенсивне, як у квітні,
- бук - запилення починається на рубежі травня і червня,
Трави
Запилення трави починається в травні і триває до осені, досягаючи піку в червні та липні.
До найпоширеніших алергенних трав належать тимофіївка, овсяниця лучна, півень і мятлик лучний.
- Щавель - пилок у травні-червні,
- Реберник подорожник – запилення починається у другій половині травня,
- Кропива - запилення починається в середині травня,
- Гриби – спори пліснявих грибів родів Cladosporium і Alternaria досягають високих концентрацій у травні
У травні найбільше турбує алергіків пилок дуба та трав. Слідкуйте за актуальними календарями пилку для вашого регіону, оскільки інтенсивність і тривалість утворення пилку для окремих рослин може відрізнятися в залежності від погодних умов і місця розташування.
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