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Два види рослин, які в травні перетворюють життя алергіків на жахіття

Понеділок 28 квітня 2025 17:30
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Два види рослин, які в травні перетворюють життя алергіків на жахіття Фото: Які рослини турбують алергіків у травні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Травень для алергіків це дуже важкий час, коли утворення пилку багатьох рослин дуже інтенсивне. У травні трави починають виробляти пилок, і він може викликати дуже серйозні симптоми алергії, такі як сінна лихоманка, сльозоточивість і навіть задишка.

Які два види рослин виділяють найбільше пилку у травні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Якого пилку більше за все у травні?

Травень - це місяць, коли пилок багатьох рослин досягає високих концентрацій, що може бути неприємним для алергіків. У травні утворення пилку берези знижується, а у дуба починає збільшуватися. Також починається сезон запилення трав, пилок яких залишається в повітрі дуже довго. Такі бур’яни, як щавель і подорожник, також починають виробляти пилок, а концентрація спор грибів у повітрі досягає високого рівня.

Пилковий календар на травень

  • дуб - інтенсивно запилюється протягом травня,
  • береза ​​- запилення закінчується на початку травня,
  • сосна - виробляє пилок з травня по червень, але рідко викликає сильну алергію,
  • верба і тополя - на початку травня ще може тривати запилення, але не таке інтенсивне, як у квітні,
  • бук - запилення починається на рубежі травня і червня,

Трави

Запилення трави починається в травні і триває до осені, досягаючи піку в червні та липні.

До найпоширеніших алергенних трав належать тимофіївка, овсяниця лучна, півень і мятлик лучний.

  • Щавель - пилок у травні-червні,
  • Реберник подорожник – запилення починається у другій половині травня,
  • Кропива - запилення починається в середині травня,
  • Гриби – спори пліснявих грибів родів Cladosporium і Alternaria досягають високих концентрацій у травні

У травні найбільше турбує алергіків пилок дуба та трав. Слідкуйте за актуальними календарями пилку для вашого регіону, оскільки інтенсивність і тривалість утворення пилку для окремих рослин може відрізнятися в залежності від погодних умов і місця розташування.

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