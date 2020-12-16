Переболевшие сохраняют иммунитет годами: врач сообщил радостные новости о COVID-19

Известный киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал, что у переболевших COVID-19, может сохраняться два типа иммунитета. У людей появляются антитела, которые видны по анализам, и так называемый клеточный иммунитет.

"Ученые утверждают, что главным противовирусной защитой является клеточный иммунитет. Он действенный и более длительный. Гуморальный (антитела) - играет второстепенную роль. С этим не поспоришь. Примеров по аналогии с другими инфекционными заболеваниями достаточно. Ковид не является исключением", - написал Дубровский на своей Facebook-странице.

Медик сообщил, что провел исследование среди переболевших людей и выяснилось, что из 40 пациентов повторно заболел только один. У всех остальных антитела к коронавирусу держались стабильно и очень медленно снижались.

"Те, кто переболел, сохранять иммунитет годами. По крайней мере большинство. А вот сколько будет держаться иммунитет от прививки, пока очень трудно сказать, потому что таких данных еще нет в природе, прошло всего три месяца, пока держится", - отметил медик.

По словам Дубровского, иммунитет обеспечивают не только антитела. Есть еще и клеточный иммунитет.

"Даже если антитела упадут, все равно клетки памяти остаются. Если человек и заболеет, по крайней мере она не будет иметь серьезных побочных эффектов, серьезных осложнений", - рассказал врач.

Медик еще раз отметил, что большинство людей болеет коронавирусом в легкой форме и все выздоравливают. Для того, чтобы не заболеть, укрепляйте иммунитет и придерживайтесь здорового образа жизни.

Как мы ранее писали, врач назвал два типа иммунитета к коронавирусу и указал сроки действия.