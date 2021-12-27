Два таксиста убили украинского врача ради кошелька: детали жуткой истории

Детали трагедии

Все произошло 20 декабря 2021 года. Главный врач из Ровенской области Ярослав Сивый обратился к 34-летнему таксисту из Киргизии отвести его в отель. Медика не смутило, что в машине был еще один мужчина - друг таксиста и его земляк.

Таксист с другом отвезли Ярослава не в отель, а в тихое место, где избили его, а потом убили, завладев его ценными вещами.

Нападавшие забрали все, что было у пострадавшего, а затем связали его и оставили в лесной полосе.

Полиция начала расследование

Как только к правоохранителям обратились взволнованные родственники пропавшего потерпевшего, было установлено, что с его банковских карт неизвестными лицами были сняты денежные средства.

Совместными усилиями правоохранителей и прокуроров были установлены и задержаны злоумышленники. В настоящее время оба гражданина Киргизии задержаны. Следствие по дело об убийстве продолжается.

Таксисты убили врача из Ровенской области (фото: Киев Оперативный)