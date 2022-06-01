Два симптома инсульта, которые могут проявиться на руках или ногах

Первые признаки инсульта

Внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела, является признаком инсульта.

Также есть и основные признаки инсульта. К ним относятся.

Внезапная спутанность сознания, проблемы с речью или трудности с пониманием речи.

Внезапное ухудшение зрения одним или обоими глазами.

Внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации.

Внезапная сильная головная боль без известной причины.

Медики напоминают, что даже если симптомы исчезнут, пока вы ждете скорую помощь, все равно очень важно обратиться в больницу для обследования.

"Симптомы инсульта, которые исчезают быстро и менее чем за 24 часа, могут означать, что у вас была транзиторная ишемическая атака (ТИА)", - говорят специалисты.

Эти симптомы также следует рассматривать как неотложную медицинскую помощь, чтобы снизить вероятность повторного инсульта.

Если вы заметили такие признаки, нужно срочно обратиться к врачу.

Лицо — возможно, лицо опустилось на одну сторону, человек не может улыбаться, его рот или глаза исказились.

Руки — человек может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.

Речь — речь может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что кажется бодрствующим.

Понимание симптомов недуга и соблюдение рекомендаций врача и ведение здорового образа жизни являются лучшими шагами, которые вы можете предпринять для предотвращения инсульта.