ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Есть два пути: врач рассказал, что может остановить коронавирус в Украине

Понедельник 28 декабря 2020 08:17
Есть два пути: врач рассказал, что может остановить коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус в Украине может быть остановлен коллективным иммунитетом. Украинский врач рассказал о двух путях преодоления пандемии, а также назвал процент населения, который должен переболеть.

По словам Сергея Кравченко, главы Национальной медицинской палаты Украины, пандемия COVID-19 внутри страны остановится, если переболеет две трети, то есть около 70% населения, пишет Аpostrophe.ua.

Медик говорит, что для получения такого иммунитета есть два пути: в первом население болеет естественно, а во втором - защита от болезни приобретается при помощи вакцинации.

"Для того, чтобы мы повлияли на интенсивность распространения болезни, которая является основным показателем, надо на первом этапе иметь треть населения с иммунитетом. Для того, чтобы преодолеть пандемию в целом, нам надо иметь, как минимум, две трети населения с соответствующим иммунитетом. Лучше, чтобы это было более 70%", - отметил Кравченко.

Кравченко подчеркивает, что вакцинация, в данном случае, является приоритетным методом формирования коллективного иммунитета.

Ранее украинский врач Алла Волоха назвала главную опасность нового "британского" штамма коронавируса.

Также медики рассказали про надежный способ, как уменьшить риск заразиться коронавирусом в десять раз.

А вот глава Минздрава Максим Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского локдауна в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Коронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь