Есть два пути: врач рассказал, что может остановить коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине может быть остановлен коллективным иммунитетом. Украинский врач рассказал о двух путях преодоления пандемии, а также назвал процент населения, который должен переболеть.

По словам Сергея Кравченко, главы Национальной медицинской палаты Украины, пандемия COVID-19 внутри страны остановится, если переболеет две трети, то есть около 70% населения, пишет Аpostrophe.ua.

Медик говорит, что для получения такого иммунитета есть два пути: в первом население болеет естественно, а во втором - защита от болезни приобретается при помощи вакцинации.

"Для того, чтобы мы повлияли на интенсивность распространения болезни, которая является основным показателем, надо на первом этапе иметь треть населения с иммунитетом. Для того, чтобы преодолеть пандемию в целом, нам надо иметь, как минимум, две трети населения с соответствующим иммунитетом. Лучше, чтобы это было более 70%", - отметил Кравченко.

Кравченко подчеркивает, что вакцинация, в данном случае, является приоритетным методом формирования коллективного иммунитета.

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