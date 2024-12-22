Два основних правила, щоб зменшити ризик серцевих захворювань

Два основних правила для профілактики хвороб серця

Гуляйте щодня

Принципи активності можуть допомогти підтримувати вашу форму під час новорічних свят. Користь щоденної прогулянки для здоров’я добре відома: від сприяння травленню до підвищення настрою - безсумнівно, крок у правильному напрямку.

Щоденний рух корисний з багатьох причин, але особливо в цю пору року.

Ходьба є перевіреним засобом зниження багатьох основних факторів ризику серцевих захворювань, включаючи рівень цукру в крові, артеріальний тиск, рівень холестерину та високий індекс маси тіла.

Альтернатива бігу чи іншим високоінтенсивним тренуванням з низьким рівнем навантаження, ходьба є ефективною, доступною та може допомогти вам жити довше та насиченіше. Нещодавні дослідження показали, що ходьба 5000 кроків тричі на тиждень протягом двох років може збільшити тривалість життя людини на три роки та зменшити витрати на охорону здоров’я до 13%.

Експерти рекомендують рухатися в ритмі швидкої пісні, приблизно з пульсом 100 ударів на хвилину.

Пийте воду

Пийте багато води, щоб контролювати почуття голоду та підтримувати загальний стан здоров’я. Вода наповнює наш шлунок і сприяє відчуттю ситості.

Дослідження, проведене в Університеті Вагенінгена в Нідерландах, показало, що учасники, які випили молочний коктейль, а потім багато води, насичувалися швидше, ніж ті, хто випив лише трохи води.

Простіше кажучи, вживання води до або після їжі може допомогти вам відчути ситість, що може призвести до звички їсти менші порції. Вода також корисна, оскільки вона може відвернути нас від інших, менш здорових напоїв, таких як газовані та енергетичні напої.

Ви можете цього не усвідомлювати, але ви також можете отримати воду з таких продуктів, як фрукти та овочі. Авокадо здебільшого складається з води - фактично 72% його ваги припадає на воду.