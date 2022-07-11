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Всего два напитка помогут вам прожить намного дольше: снижают риск смерти во много раз

Фото: Названы напитки, которые снижают риск преждевременной смерти (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Хронические заболевания становятся препятствием к долгой и счастливой жизни многих людей на планете. И порой одно хроническое заболевание увеличивает предрасположенность к другому.

Однако ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие. Об этом сообщает Express.

Заболевания, которые человек приобретает в течении жизни, в частности диабет, делает организм более уязвимым к раку и болезням сердечно-сосудистой системы.

Есть два напитка, которые значительно снижают риск смертности от многих заболеваний - это зеленый чай и кофе.

Как показывают исследования, ежедневное употребление четырех чашек зеленого чая помогают снизить риск развития диабета второго типа и многих сопутствующих заболеваний. И такой же эффект наблюдается у тех, кто регулярно употребляет кофе.

"Большее потребление зеленого чая и кофе в значительной степени связано со снижением смертности от всех причин. Эффекты могут быть аддитивными", - считает ведущий автор исследования доктор Юдзи Коморита.

В ходе исследования ученые наблюдали за 5000 добровольцами с диабетом второго типа. Средний возраст добровольцев составил 66 лет. Все респонденты предоставили список напитков, которые они употребляли ежедневно.

Анализ ответов показал, что те, кто выпивал одну чашку кофе в день, снизили риск преждевременной смерти на 19%. Употребление двух чашек кофе в день снижает риск преждевременной смерти уже на 41%.

Но самый лучший результат был у тех участников, которые выпивают в день четыре чашки зеленого чая и две или более чашек кофе. Риск ранней смерти у них снижен на 63%.

По мнению ученых, употребление этих напитков связано с антиоксидантными и противовоспалительными соединениями в зеленом чае. А в кофе содержатся биологически активные компоненты, которые изменяют выработку инсулина и чувствительность к нему.

"По сравнению с теми, кто не пил ни одного напитка и тех, кто пил один или оба - имели более низкие шансы умереть от любой причины. При чем самые низкие шансы были связаны с употреблением большего количества зеленого чая и кофе", - подчеркнул доктор Коморита.

Зеленый чай содержит питательные вещества и растительные соединения, в том числе антиоксиданты, называемые катехинами.

Они могут оказывать положительное влияние на здоровье: ускорять метаболизм, защищать от рака простаты и молочной железы, поддерживать иммунную систему. А еще он помогает работе мозга и способствует снижению веса.

Кстати, ранее мы писали о том, сколько чашек кофе можно пить без вреда для здоровья.

А также рассказывали, что ученые назвали самый вредный чай для здоровья.

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