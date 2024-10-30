Два маловідомих симптоми на обличчі, які свідчать про високий тиск

Чим небезпечний високий тиск

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень. Навіть помірне підвищення АТ пов’язане зі зменшенням тривалості життя.

До 40% хворих на артеріальну гіпертензію не підозрюють у себе недугу, бо часто ця хвороба має безсимптомний перебіг.

Можливі ситуації, коли тиск підвищився, але захворюванням це ще вважати не можна: на фоні сильного емоційного стресу, вживання алкоголю, після значного фізичного навантаження.

Симптоми на обличчі

Також дослідження 2020 року показало, що люди з високим кров’яним тиском у 2,7 раза частіше потребують невідкладної допомоги при носовій кровотечі, ніж люди зі здоровим кров’яним тиском.