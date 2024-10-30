Два маловідомих симптоми на обличчі, які свідчать про високий тиск

Високий артеріальний тиск можна визначити за двома маловідомими ознаками на обличчі. Такі симптоми не можна ігнорувати, адже вони можуть вказувати на проблему зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чим небезпечний високий тиск

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень. Навіть помірне підвищення АТ пов’язане зі зменшенням тривалості життя.

Цей досить поширений стан часто залишатися непоміченим і недіагностованим, поки не спричинить серйозну проблему зі здоров'ям.

Частково це пов’язано з тим, що він рідко проявляє симптоми і такий стан часто називають "тихою вбивцею".

До 40% хворих на артеріальну гіпертензію не підозрюють у себе недугу, бо часто ця хвороба має безсимптомний перебіг.

Можливі ситуації, коли тиск підвищився, але захворюванням це ще вважати не можна: на фоні сильного емоційного стресу, вживання алкоголю, після значного фізичного навантаження.

Симптоми на обличчі

Носова кровотеча

Носова кровотеча частіше виникає у людей з високим кров’яним тиском.

Проте існують деякі суперечки щодо того, чи носова кровотеча безпосередньо спричинена високим кров’яним тиском.

Хоча більшість експертів вважають, що гіпертонія сама по собі не викликає носової кровотечі, якщо артеріальний тиск не дуже високий, вона може пошкодити кровоносні судини всередині носа, підвищуючи ймовірність кровотечі.

Також дослідження 2020 року показало, що люди з високим кров’яним тиском у 2,7 раза частіше потребують невідкладної допомоги при носовій кровотечі, ніж люди зі здоровим кров’яним тиском.

Розмитість зору

Розмитість зору або інші зміни можуть виникати у людей з артеріальним тиском 180/120.

Це тому, що високий кров'яний тиск може пошкодити безліч крихітних кровоносних судин в очах.

Високий тиск може збільшити ризик розвитку інших захворювань очей, таких як глаукома та дегенерація жовтої плями, які можуть призвести до погіршення зору або сліпоти, якщо їх не лікувати.

Також є й інші ознаки високого кров'яного тиску, як: