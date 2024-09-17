Дуже важдливо для схуднення. Діетолог пояснив, в яких продуктах найбільше всього білку

Що треба знати про білок

З тваринного білку засвоєння краще, ніж з рослинного. Також враховуйте при складанні свого раціону, що білок в чистому вигляді мало в яких продуктах є, зазвичай продукти багаті білком також містять і жири і вуглеводи і інколи вуглеводів чи жирів на 100 грамів може бути навіть більше, ніж самого білка.

Продукти, які багаті білком

Куряче філе - 23 г білка.

- 23 г білка. Телятина/яловичина - 22-23 г білка (середній показник, оскільки кількість білка може змінюватися залежно від частини туші та жирності м'яса; наприклад, білка може бути 18 г, а жирів - не 2 г, а 5 г і більше). Тому завжди звертайте увагу на етикетку при купівлі м'яса в магазині. На ринку це важче перевірити, тому намагайтеся обирати м'ясо з жирністю не більше 5%.

- 22-23 г білка (середній показник, оскільки кількість білка може змінюватися залежно від частини туші та жирності м'яса; наприклад, білка може бути 18 г, а жирів - не 2 г, а 5 г і більше). Тому завжди звертайте увагу на етикетку при купівлі м'яса в магазині. На ринку це важче перевірити, тому намагайтеся обирати м'ясо з жирністю не більше 5%. Тунець - 22 г білка.

- 22 г білка. Короп - 18 г білка (те ж стосується й інших сортів риби; різниця у білку буде незначною, головна відмінність полягає в калорійності, яка залежить від вмісту жиру).

- 18 г білка (те ж стосується й інших сортів риби; різниця у білку буде незначною, головна відмінність полягає в калорійності, яка залежить від вмісту жиру). Морепродукти (креветки тощо) - 18 г білка. Ці продукти відрізняються високим вмістом білка і мінімальним вмістом жиру.

(креветки тощо) - 18 г білка. Ці продукти відрізняються високим вмістом білка і мінімальним вмістом жиру. Сир кисломолочний 5% - 18 г білка. (Тверді сири не враховуємо, оскільки хоч білка в них може бути стільки ж або більше, жири становлять 20-30%, іноді до 50%, як у козячих сирах. Оскільки відділити жири неможливо, такі сири не варто вважати білковими продуктами, де переважають жири.)

- 18 г білка. (Тверді сири не враховуємо, оскільки хоч білка в них може бути стільки ж або більше, жири становлять 20-30%, іноді до 50%, як у козячих сирах. Оскільки відділити жири неможливо, такі сири не варто вважати білковими продуктами, де переважають жири.) Яйця - 12 г білка на 100 г. Зазвичай це близько 6 г білка в одному яйці, залежно від його розміру (в середньому яйце важить близько 55 г, але може бути більше або менше).

Також слід врахувати, що в яйці є жовток, який містить білок, але й жирів там приблизно стільки ж.

Молоко та молочні продукти (кефір) - 3 г білка, відрізняються тільки жирністю.

- 3 г білка, відрізняються тільки жирністю. Щодо свинини, інших видів м'яса, дичини та частин курятини, таких як крила чи стегна, білка там приблизно стільки ж, як і в яловичині, трохи менше, ніж у філе. Однак ці продукти часто містять високий рівень жирів (10-15%, а іноді й до 30%), тому їх не слід вважати основними джерелами білка. Якщо споживати їх для покриття білкової норми, можна перебрати жири.

До речі, протеїновий порошок, наприклад сироватковий, містить близько 25 г чистого білка в одному черпачку, з мінімумом жирів і вуглеводів.

Рослинні джерела білка на 100 г:

Соя - 35 г білка (та лише 17 г вуглеводів, що небагато).

- 35 г білка (та лише 17 г вуглеводів, що небагато). Сочевиця - 25 г білка, але містить 50 г вуглеводів.

- 25 г білка, але містить 50 г вуглеводів. Квасоля - 22 г білка (та 50 г вуглеводів).

- 22 г білка (та 50 г вуглеводів). Інші бобові - приблизно 20 г білка на 100 г.

Горіхи - 15-20 г білка, але й 60 г жирів, тому вони не є білковим продуктом.

Гречка - вуглеводний продукт із 65 г вуглеводів на 100 г, але також містить 12 г білка. Інші крупи мають подібну кількість вуглеводів, але менше білка, тому їх теж не можна вважати білковими продуктами.

Щодо грибів - це теж не білковий продукт, оскільки містять лише 2-3 г білка на 100 г, все інше - вода і клітковина.