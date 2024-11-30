"Дуже вабить": відома співачка зізналася, що вважає Вакарчука секс-символом

Так, Цибульську попросили назвати українських артистів, яких вона вважає "найбільш сексі". Співачка без вагань сказала, що це - Святослав Вакарчук.

Ведуча зазначила, що була здивована це почути. На її думку, Цибульська мала казати, що найбільш "гарячий" співак - Віталій Козловський

"Я його люблю як брата, він такий красивий... До речі, мені дуже подобається син Віталія Козловського Оскар. І я сподіваюся, що він коли виросте, моя лялечка, то я ще не дуже постарію, на побачення знов вернемось", - зі сміхом сказала співачка.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Також Цибульська пояснила, чому їй подобається саме Вакарчук. За словами співачки, вона захоплюється його енергетикою.

"Для мене сексуальність - це не про тіло тільки. Я була на живих концертах "Океану Ельзи", я бачу, що він розганяє на сцені, він шаман! І оця шаманиста енергетика чоловіча - вона дуже сильно приваблює", - зізналася артистка.

За словами Цибульської, з роками в неї змінюється уява про ідеального чоловіка. І тому нині вона звертає на зовнішність набагато менше уваги.

Що відомо про особисте життя Цибульської

Співачка вже багато років живе у шлюбі та виховує сина. Втім, вона дуже довго приховувала чоловіка від публіки. Лише у 2021 Цибульська вперше показала обранця - ним виявився бізнесмен Нестор Грисюк.

Цибульська та її чоловік (фото: instagram.com/cybulskaya)

Співачка визнавала, що їй часто приписували романи з артистами та співаками. Втім, усі ці чутки неправдиві.

"Із мужиками, до речі, я класно дружу. Мені з чоловіками стільки разів приписували різні романи, які шуміли на всю Україну, так? Я дійсно вмію з чоловіками дружити. І у своїх друзях-чоловіках я не бачу сексуального партнера", - пояснювала зірка.