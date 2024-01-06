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"Дуже несподівані випробування". У відомого американського співака виявили пухлину мозку

Майкл Болтон (фото: instagram.com/michaelbolton)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярному американському співаку, володарю "Греммі" Майклу Болтону діагностували пухлину головного мозку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку виконавця.

Що відомо

Про пухлину 70-річний виконавець дізнався наприкінці минулого року. Медики вирішили госпіталізувати Болтона і провести операцію з її видалення.

Майкл Болтон (фото: instagram.com/michaelbolton)

"Кінець 2023 року підніс мені дуже несподівані випробування. Напередодні свят з'ясувалося, що у мене пухлина головного мозку, яка потребує негайної операції", - написав артист.

До слова, процедура пройшла успішно. Наразі співак відновлюється вдома.

"Я взяв перерву на кілька місяців, щоб відновитися. Це означає, що я тимчасово призупиняю гастролі. Для мене завжди дуже складно переносити шоу або розчаровувати фанатів, проте я працюю над тим, щоб прискорити своє одужання", - додав Майкл.

Майкл Болтон (фото: instagram.com/michaelbolton)

Зазначимо, що Майкл Болтон почав займатися музикою в 15 років. Його перший альбом "Michael Bolotin" вийшов у 1975-му році.

У 1990-му американець отримав премію "Греммі" за трек "How Am I Supposed to Live Without You", через два роки він знову удостоївся цієї нагороди.

У 2022-му артист виступив на американському Євробаченні від штату Коннектикут.

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