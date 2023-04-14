"Дуже гірко і прикро": стан могили Григорія Чапкіса показали на відео

Він розповів, що відвідав місце поховання Григорія Миколайовича, короля танцю та народного артиста України, кілька днів тому, і був приголомшений побаченим.

"Наразі дуже гірко, дуже прикро дивитися на могилу Григорія Миколайовича Чапкіса. Власне, вже минуло два роки... Але чомусь його дружина, яку він у наших особистих розмовах називав "діамантиком", його син з Америки не додумалися поки що не те, що поставити пам'ятник, а хоча б її облагородити", - звучать слова Левченка у відео.

Як показано на ролику, на могилі іменитого хореографа, багаторічного судді шоу "Танці з зірками" один великий вінок, фіксуюча конструкція, прикрашена рушником, табличка в землі з ім'ям і роками життя, кілька квітів на середині насипу. І все.

"Ось ваша легенда дитинства поки що лежить, спочиває в такому стані", - зітхає волонтер.

Відео: так зараз виглядає могила Григорія Чапкіса на київському Байковому кладовищі

Останні роки життя генія танцю

Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року у Києві у віці 91 років. За останні пів року життя маестро двічі був госпіталізований. Спочатку він потрапив до клініки із двостороннім запаленням легень, потім знову опинився в лікарні у "Феофанії", потім - у реанімації через ускладнення після хвороби.

Григорій Чапкіс (фото: "Вечірній Миколаїв" / facebook.com/grigoriy.chapkis)

Знаменитий танцівник продовжував займатися хореографією навіть у дуже поважному віці. Так, 2019-го Григорій Миколайович виходив на паркет на "Танцях із зірками", щоб станцювати вальс з актрисою Вікторією Булітко, був і за діджейським пультом, "запалював" у танцювальному номері з "мамою" Вєрки Сердючки.

Сім'я Григорія Чапкіса

Восени 2020 року Чапкіс, на той час у віці 90 років, одружився вчетверте - його обраницею стала бізнесвумен, яка молодша за нього на 52 роки. Варто додати, що про кохану легендарного танцюриста відомо небагато - жінка не бажає публічності.

Від перших двох дружин у Чапкіса залишилися донька Лілія та син Григорій, які продовжують справу батька в Італії та США. Грег Чапкіс розповідав, що в останні дні поряд з батьком була дочка короля танцю Лілія та дружина Міла. Син Григорія Миколайовича теж приїжджав у Київ на похорон. Зараз він знову у Штатах зі своєю сім'єю активно готується до виступів.

Григорій Чапкіс із сином Грегом (фото: instagram.com/gregchapkis)

На день народження Чапкіса 24 лютого, який співпав із роковинами початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Грег так висловився в Instagram про важку дату.

"Сьогодні дуже важкий і емоційний день для мене. Не тільки тому, що Путін вторгся в мою країну рівно рік тому, цього ж дня, але й тому, що у мого тата день народження, йому виповниться 93 роки. Я такий щасливий, що мав цей момент з ним того року, коли він пішов... Я люблю тебе і сумую за тобою, тату. З Днем Народження Легенда", - написав тоді син геніального танцюриста.

Григорій Чапкіс із сином Грегом у студії шоу "Танці із зірками" (фото: instagram.com/gregchapkis)