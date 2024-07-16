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"Дуже боляче": український музикант показав руїни квартири, у якій ледь не загинув

Микола Пацюк (фото: instagram.com/pacuuuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Інді-музикант Микола Пацюк показав кадри зруйнованої внаслідок ворожого снаряду (або уламків) квартири, в якій він ледь не загинув через масований удар України 8 липня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagran артиста.

Так, Микола та його кохана опублікували серію моторошних фото та відео своєї вщент зруйнованої квартири зовні і зсередини.

Пара подякувала всім за небайдужість та підтримку, а також звернулася до підписників з проханням.

"Втратили дім, але не втратили одне одного. Втратили машину, але залишились живі. Життя починається з чистого листа. Дякуємо усім небайдужим за допомогу. Дякуємо кожному за слова підтримки. Дуже складно, дуже боляче, але ми стараємось триматись", - написали вони.

Микола Пацюк попросив фанів про допомогу (фото: instagram.com/pacuuuk)

"Потрібно багато, потрібен автомобіль, ви можете нам дуже допомогти задонативши і поширивши збір у себе. Нам дуже незручно просити, проте це чи не єдина можливість якось пройти ці випробування. Обіймаємо усіх", - звернулася до юзерів пара.

До слова, долучитися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, 8 липня виконавець Микола Пацюк розповів, що під час ранкової масованої атаки росіян в його будинок потрапила ракета.

Артист зазначив, що дивом залишився живим. Його врятувало лише те, що під час обстрілу він дотримався правила двох стін.

Микола Пацюк показав кадри зруйнованої квартири (фото: instagram.com/pacuuuk)

Раніше ми розповідали, що у день свого 87-річчя Ада Роговцева звернулася до шанувальників.

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