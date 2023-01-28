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"Дуже багато ліків": Аліна Гросу потрапила до госпіталю у США

Аліна Гросу потрапила до госпіталю у США (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка місяць тому переїхала жити до Америки, розповіла, що наразі перебуває у госпіталі. Артистка після операції, яку перенесла у жовтні 2022 року, проходить реабілітацію.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У якому стані зараз співачка

За словами Гросу, вона думала, що сама викарабкається після операції, але все ж таки знадобилася допомога спеціалістів.

Аліна поділилася, що це незвичний госпіталь, а аюрведичний. Зокрема, він повністю спрямований на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи та очищення.

"Підйом дуже ранній, близько 6 ранку. Дуже велика кількість ліків, процедури. Деякі болючі, деякі не дуже приємні. З прикольного - тут є йога", - розповіла Аліна.

Аліна Гросу потрапила до госпіталю (скрін)

Яке харчування у госпіталі

Також знаменитість зізналася, що у госпіталі її годують лише вегетаріанською їжею. До того ж порції дають дуже маленькі.

"Ось мені принесли ліки, усю порцію потрібно випити за раз. На смак воно ніби чорнослив, але дуже гірке. Має допомагати і воно дуже тепленьке", - додала артистка.

Аліна Гросу показала харчування у госпіталі США (скрін)

Нещодавно Гросу назвала суму, яка необхідна їй для життя у Лос-Анджелесі.

Також Аліна Гросу вперше прокоментувала розрив із російським актором Романом Полянським.

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госпитальАліна Гросупевец