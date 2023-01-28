"Дуже багато ліків": Аліна Гросу потрапила до госпіталю у США

У якому стані зараз співачка

За словами Гросу, вона думала, що сама викарабкається після операції, але все ж таки знадобилася допомога спеціалістів.

Аліна поділилася, що це незвичний госпіталь, а аюрведичний. Зокрема, він повністю спрямований на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи та очищення.

"Підйом дуже ранній, близько 6 ранку. Дуже велика кількість ліків, процедури. Деякі болючі, деякі не дуже приємні. З прикольного - тут є йога", - розповіла Аліна.

Аліна Гросу потрапила до госпіталю (скрін)

Яке харчування у госпіталі

Також знаменитість зізналася, що у госпіталі її годують лише вегетаріанською їжею. До того ж порції дають дуже маленькі.

"Ось мені принесли ліки, усю порцію потрібно випити за раз. На смак воно ніби чорнослив, але дуже гірке. Має допомагати і воно дуже тепленьке", - додала артистка.

Аліна Гросу показала харчування у госпіталі США (скрін)