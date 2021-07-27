Душила и била головой об кушетку: стоматолога из Ровно, которая издевалась над детьми, лишили лицензии

Так, во время досудебного расследования установили, что стоматолог как ФЛП нарушала требования законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

В частности, внеплановую проверку, которую провели представители Минздрава, инициировала местная прокуратура.

"Выявленные нарушения стоматологом устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издание Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, в Ровенском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.