Душил инвалида: в Киеве маршрутчик набросился на ветерана войны (видео)

Маршрутчик душил ветерана войны в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки набросился на ветерана войны из-за бесплатного проезда

Участник Революции Достоинства и инвалид войны 3 группы хотел бесплатно проехать в маршрутке "Киев-Чернигов", которая осуществляет посадку пассажиров возле станции метро "Лесная", но водитель не захотел его везти и начал агрессивно себя вести. Об этом сообщает "Киев Оперативны" на своей странице в Facebook.

Когда мужчина предъявил водителю маршрутки удостоверение участника боевых действий, то маршрутчик сразу начал выталкивать его из салона автобуса.

После этого водитель начал доказывать, что льготник по закону обязан взять билет на конечной. Чтобы решить вопрос мирно мужчина попросил предоставить ему информацию о перевозчике, после чего водитель пересадил людей из Mercedes в соседний автобус Эталон и заблокировал его, чтобы ветеран не мог зайти.

Маршрутчик душил ветерана войны в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Кроме того, водитель позвал своих коллег, и они толпой начали угрожать мужчине. Когда ветеран попытался войти в салон, то водитель оттолкнул его, а потом начал душить сзади, пока не уронил пачку денег. По словам пострадавшего, он чуть не задохнулся.

После этого мужчина вызвал полицию. В свою очередь, водитель закрыл двери на ключ, оскорбил мужчину и уехал. Полиция приехала на место инцидента, когда водителя маршрутки уже не было на месте.

Правоохранители посоветовали потерпевшему написать заявление в Укртранс. В итоге мужчина поехал с ними в отделение на улицу Милютенка и написал соответствующее заявление.

Напомним, что под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТО. Водитель мотивировал свои действия тем, что участник боевых действий на Донбассе "сглазит" его кассу.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутчик угрожал ветерану АТО и довел до слез его девушку.