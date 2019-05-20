Душа разрывается: трагически погиб боец "Айдара" (фото)

Александр Коляда с позывным "Лемур", ветеран АТО, боец "Айдара", трагически погиб в ночь на 20 мая. О потере уркаинского героя сообщила волонтер Наталья Юсупова. Гибель воина подтвердили на официальной странице батальона "Айдар" в Facebook.

Пользователи в комментариях сообщают, что жизнь героя унесло страшное ДТП.

Погиб Александр Коляда с позывным Лемур (скрин: facebook.com/AYDAR24)

Наталья Юсупова рассказала о том, что помогала в лечении и восстановлении "Лемура", когда его привезли в киевский Главный военный клинический госпиталь Министерства Обороны Украины в 2017 году с тяжелыми ранениями.

"Помню как его привезли. Весь нарубленный обломками. Очень терпеливый к боли... Лемур был мужественным воином, преданным другом и честным человеком. В моей памяти навсегда останется: "Наташа меня бьет, потому что я не хочу кушать", - говорил он заливаясь смехом, укрывался моей шубой и подкладывал мне в сумку конфеты. Много всего было, и только хорошее. Лемурчик, спасибо тебе за дружбу и за преданность. Всегда буду помнить твою свадьбу, твои смски, твой смех и твои шутки. Душа разрывается. Светлая память. Это несправедливо! Ты наш Воин Света. Мы всегда будем тосковать по тебе", - написала волонтер на своей странице.

Погиб Александр Коляда с позывным Лемур (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Пользователи сети искренне выказывают соболезнования родным по поводу потери их близкого человека и украинского воина.

Вечная память Герою!

Нет слов, нет слов... Я не могу до сих пор поверить. Лемурчик, наш родной мальчик. Вчера говорила по телефону... Ты как раз покупал воду в магазине. Светлая память тебе, родной.

Не могу поверить, что его нет.

Я уже не могу сосчитать звездочек на небе, их так много... Еще одна звездочка будет там. Душа не перестает плакать, а сердце болеть. Господи, не забирай больше их. И так светло на небе.

Я даже не могу найти слова, чтобы они поддержали вас и всех, кто знал Воина... Преклоняюсь перед всеми. Обнимаю, понимаю, что боль ваша неизмерима... И моя тоже, несмотря на то, что мы незнакомы. Просто и в этот еще один день Герой дал мне возможность жить, отдав за нее это свою.

Я не могу в это поверить... наш Лемурчик, младший братик, улыбака. Ты в моей памяти навсегда, роднулька... Почивай с миром... Люблю...

Помочь родным организовать прощание с айдаровцем можно на карту ПриватБанка 4149 6293 8202 5997 Коляда Ирина (мама Александра).

Ранее мы писали, что на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования ''Запад'', прапорщик Василий Богданович Джус.

Напомним, в Харькове 6 мая трагически погиб известный волонтер.Причина смерти шокировала родных и знакомых украинского патриота.

А также мы сообщали о погибших на войне на Донбассе в апреле этого года.