Душа разрывается: трагически погиб боец "Айдара" (фото)

Александр Коляда с трудом оправился после тяжелых ранений в 2017 году
Александр Коляда с позывным "Лемур", ветеран АТО, боец "Айдара", трагически погиб в ночь на 20 мая. О потере уркаинского героя сообщила волонтер Наталья Юсупова. Гибель воина подтвердили на официальной странице батальона "Айдар" в Facebook.
Пользователи в комментариях сообщают, что жизнь героя унесло страшное ДТП.
Погиб Александр Коляда с позывным Лемур (скрин: facebook.com/AYDAR24)
Наталья Юсупова рассказала о том, что помогала в лечении и восстановлении "Лемура", когда его привезли в киевский Главный военный клинический госпиталь Министерства Обороны Украины в 2017 году с тяжелыми ранениями.
"Помню как его привезли. Весь нарубленный обломками. Очень терпеливый к боли... Лемур был мужественным воином, преданным другом и честным человеком. В моей памяти навсегда останется: "Наташа меня бьет, потому что я не хочу кушать", - говорил он заливаясь смехом, укрывался моей шубой и подкладывал мне в сумку конфеты. Много всего было, и только хорошее. Лемурчик, спасибо тебе за дружбу и за преданность. Всегда буду помнить твою свадьбу, твои смски, твой смех и твои шутки. Душа разрывается. Светлая память. Это несправедливо! Ты наш Воин Света. Мы всегда будем тосковать по тебе", - написала волонтер на своей странице.
Погиб Александр Коляда с позывным Лемур (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Пользователи сети искренне выказывают соболезнования родным по поводу потери их близкого человека и украинского воина.
Помочь родным организовать прощание с айдаровцем можно на карту ПриватБанка 4149 6293 8202 5997 Коляда Ирина (мама Александра).
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