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Дурное влияние Сассекских: расточительство Миддлтон и Уильяма взбесило общественность

STYLERПерсоны    30.06.2019 - 11:19
Дурное влияние Сассекских: расточительство Миддлтон и Уильяма взбесило общественность
Кейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцоги Кембриджские взяли из казны 1,2 миллиона долларов

Кейт Миддлтон и принц Уильям потратили 1,2 миллиона долларов из казны Великобритании на дорогу к дому королевской семьи. Данный поступок вызвал шквал негодования у жителей страны.

Букингемский дворец обнародовал данные о суверенном гранте. В документе содержатся сведения о расходах королевской семьи, чьи траты финансируют обычные налогоплательщики. 

После публикации жители Великобритании обнаружили, что герцоги Кембриджские потратили 1,2 миллиона долларов на дорогу, которая ведет к Кенсингтонскому дворцу.

Дурное влияние Сассекских: расточительство Миддлтон и Уильяма взбесило общественностьКейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

В официальном документе сказано, что наземное покрытие перед зданием портилось ускоренными темпами из-за зимы и последовавшей за ней весенней оттепели.

Ранее героями аналогичного скандала стали принц Гарри и Меган Маркл, которые потратили на ремонт своей резиденции Фрогмор-Хаус деньги из государственного бюджета.

Ранее у Кейт и Уильяма всегда была хорошая репутация, однако после подобного расточительства уровень популярности герцога и герцогини Кембриджских может значительно снизиться.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри решили рискнуть сыном, приняв опрометчивое решение.

К слову, не так давно Меган Маркл решила сменить обручальное кольцо, которое ей подарил принц Гарри во время помолвки два года назад. 

Ранее Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал: британцам не понравилось то, как герцоги решили поздравить принца Уильяма с днем рождения.

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