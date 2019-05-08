Дурачок, что ли? Российский актер хотел пересечь границу Украины и опозорился

Андрей Мерзликин решил "потроллить" украинцев, но стал посмешищем в сети
Российский актер Андрей Мерзликин решил незаконно пересечь границу Украины. Сделал, правда, запрещенный в нашей стране артист, это в странный способ - он пробежал туда и обратно через рапсовое поле в Молдове. Видео актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
"Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!" - написал звезда фильма "Бумер" и сериала "Штрафбат".
Андрей Мерзликин побежал по полю
Многие подписчики посчитали поступок актера, мягко говоря, странным.
Скриншот комментариев
Некоторые пользователи, комментируя "забег" Мерзликина, высмеивают фейки российской пропаганды.
"Бежал по заминированному полю, под ураганным огнем украинских карателей, через колючую проволоку, установил на оккупированной х*хлами исконно российской территории вымпел триколора и сквозь ад и пламя прорвался обратно... Вот это круть была бы", - иронично написал один юзер.
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