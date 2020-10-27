Первая британка с COVID-19 рассказала о болезни: уже полгода чувствую последствия

В Великобритании 51-летняя Джоан Роджерс инфицировалось коронавирусом задолго до того, как в стране обнаружили первых официальных больных COVID-19. На тот момент медики считали, что у пациентки пневмония с осложнениями.

Об этом Джоанн Роджерс рассказала в интервью изданию Mirror Online.

Женщина из города Колчестер, графство Эссекс вспоминает, что почувствовала первое недомогание в конце января 2020 года. Сначала ее симптомы напоминали обычный грипп, но вскоре состояние здоровья Джоан ухудшилось. Тогда британку и госпитализировали в больницу.

Попав в медучреждение, ей диагностировали пневмонию, перевели в реанимацию. Британка не могла самостоятельно дышать и ее подсоединяли к аппарату ИВЛ.

Впрочем, врачи были убеждены, что у пациентки не коронавирус, тест ей не делали и лечили у нее пневмонию. Дело в том, что медики считали, что женщина вне группы риска, потому что за границей не была.

20-летняя дочь Роджерс вспоминает, что врачи предоставляли ее матери помощь вслепую. Они даже говорили девушке: "Не думаем, что твоя мама выживет".

Но уже после выздоровления Джоан решила сама провериться и сдала тест на антитела к COVID-19. И как оказалось, она имеет иммунитет к болезни, то есть переболела коронавирусом.

Сейчас, хоть и прошло более пол года, Роджерс до сих пор ощущает последствия перенесенного коронавируса. Женщина говорит, что у нее сильная слабость в теле и постоянная боль в мышцах.

Вместе с тем СМИ пишет, что первым больным COVID-19 в Великобритании, вероятно, является именно 51-летняя Джоан Роджерс. Это подтвердил и профессор Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Бала.

"Я думаю, это был первый задокументированный случай заражения COVID-19 в Великобритании. Вполне разумно считать, что вирус распространялся в январе", - высказался Франсуа Балу.

Напомним, как сообщалось, в Китае первый случай коронавируса был обнаружен еще 11 декабря, хотя власть официально заявила о только 31 декабря. Нулевым пациентом, у которого диагностировали коронавирус впервые, оказалась женщина по фамилии Вэй - продавщица живых креветок с рынка "Хунань".

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