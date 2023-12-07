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Думали, що пухлина: у Рівненській області зі шкіри пацієнта дістали великого гельмінта

У Рівненській області лікарі витягнули з-під шкіри пацієнта гельмінта (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області лікарі витягли з-під шкіри пацієнта 9-сантиметрового гельмінта дирофілярію. Він переноситься комарами та іншими комахами. Відомо, що це вже третій випадок за поточний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Деталі

За словами пацієнта, спочатку він помітив невеличку пухлину на голові, яка йому зовсім не заважала: ані свербежу, печіння, болі чи алергічної реакції не було.

Однак, за три місяці новоутворення почервоніло, і він звернувся до лікаря.

Після обстеження та хірургічного втручання з-під шкіри чоловіка вилучили дорослу самичку нематоди Dirofilaria repens завдовжки 9 см, яка була живою та досить активно рухалась.

Фахівці кажуть, що це вже третій випадок підшкірного дирофіляріозу поспіль. Наразі у Рівненській області проводиться комплексне епідеміологічне обстеження в осередку захворювання.

Це 48-й випадок місцевого підшкірного дирофіляріозу у Рівненській області з 2005 року, часу першої його фіксації серед людей. Випадки цього захворювання реєструємо щороку й прогнозуємо надалі, адже ризик виникнення й поширення його серед населення є досить великий.

Сприяє цьому висока захворюваність на дирофіляріоз серед собак, котів та диких м’ясоїдних тварин, які є джерелом інфекції, широкий видовий спектр комах - специфічних переносників цієї інвазії (кровосисні комарі всіх видів, мошки, блохи, ґедзі та кліщі), а також відсутність специфічної профілактики серед людей.

Що робити для профілактики

Для профілактики фахівці рекомендують дотримуватись таких рекомендацій:

  • проводьте своєчасну дегельмінтизацію тварин та захист від укусів кровосисних комах у будь-яку пору року
  • пам’ятайте, активність деяких членистоногих навіть взимку не зменшується, а циркуляція мікрофілярій серед комарів встановлена та підтверджена
  • подбайте про антимоскітні сітки, зокрема й на виходи вентиляційних каналів взимку
  • унеможливте виплід комарів у своїх оселях та з радісним настроєм і спокоєм у душі очікуйте на переможний для нашої країни рік

Раніше ми повідомляли, що у Львові рідкісні гельмінти майже знищили печінку жінці.

Також читайте, що у Луцьку чоловік зі шкіри на животі дістав величезного паразита.

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