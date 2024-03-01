Думали, що пухлина: у Львівській області в оці чоловіка виявили величезного паразита

Як виявили

Наприкінці січня чоловік помітив, що набрякла повіка лівого ока. Неприємні відчуття змусили його звернутися до однієї з офтальмологічних клінік Львова.

Там призначили лікування з приводу гострого дакріоциститу - запального процесу сльозового мішка ока.

Однак лікування не допомогло і чоловік знову звернувся до лікарів. Тепер уже, після томографічного обстеження, запідозрили новоутворення і призначили операцію. Під час оперативного втручання замість пухлини виявили гельмінта завдовжки 11 см.

Як збудник потрапляє в організм людини

Дирофіляріоз - це тканинний зоонозний гельмінтоз. Захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин. У людини зазвичай розвивається підшкірний дирофіляріоз.

Основними джерелами дирофіляріозу є собаки, коти, вовки, лисиці, бобри, плазуни. Однак безпосередньо від собак та котів людина не заражається. Збудник їй передається при укусі інфікованих комарів, кліщів, бліх, які насмокталися крові зараженої тварини.

Лікарі кажуть, що в організмі людини личинки паразита ростуть повільно. Зазвичай одна особина здатна мігрувати на відстань до 30 см на добу. Максимальний термін життя цього гельмінта в організмі господаря - 2 роки.

До групи ризику потрапляють насамперед люди, які мешкають поблизу річок і боліт, туристи, особи, які працюють в лісовому та риболовецькому господарстві.

Інкубаційний період може тривати від одного місяця до 2-х років.

Ознаки дирофіляріозу

Проявляється дирофіляріоз або підшкірними вузлами, або у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно.

При ураженні ока виникають вузли під шкірою повік. Передусім при захворюванні у місці локалізації пухлини людина відчуває сверблячку та печію різної інтенсивності.

Характерною ознакою також є міграція гельмінта під шкірою, коли людина може відчувати пересування чи ущільнення пухлини.

Інколи хворі скаржаться на головний біль, нудоту, слабкість, підвищення температури тіла, сильний біль у місці локалізації гельмінта.

Діагностують дирофіляріоз при дослідженні паразита після його вилучення з організму хворого.

Як можна попередити дирофіляріоз: