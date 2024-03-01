UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Думали, що пухлина: у Львівській області в оці чоловіка виявили величезного паразита

У українця в оці виявили 11-сантиметрового гельмінта (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівській області з ока 43-річного чоловіка витягнули 11-сантиметрового гельмінта. Паразит оселився в повіці лівого ока чоловіка після укусу комара.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб".

Як виявили

Наприкінці січня чоловік помітив, що набрякла повіка лівого ока. Неприємні відчуття змусили його звернутися до однієї з офтальмологічних клінік Львова.

Там призначили лікування з приводу гострого дакріоциститу - запального процесу сльозового мішка ока.

Однак лікування не допомогло і чоловік знову звернувся до лікарів. Тепер уже, після томографічного обстеження, запідозрили новоутворення і призначили операцію. Під час оперативного втручання замість пухлини виявили гельмінта завдовжки 11 см.

Як збудник потрапляє в організм людини

Дирофіляріоз - це тканинний зоонозний гельмінтоз. Захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин. У людини зазвичай розвивається підшкірний дирофіляріоз.

Основними джерелами дирофіляріозу є собаки, коти, вовки, лисиці, бобри, плазуни. Однак безпосередньо від собак та котів людина не заражається. Збудник їй передається при укусі інфікованих комарів, кліщів, бліх, які насмокталися крові зараженої тварини.

Лікарі кажуть, що в організмі людини личинки паразита ростуть повільно. Зазвичай одна особина здатна мігрувати на відстань до 30 см на добу. Максимальний термін життя цього гельмінта в організмі господаря - 2 роки.

До групи ризику потрапляють насамперед люди, які мешкають поблизу річок і боліт, туристи, особи, які працюють в лісовому та риболовецькому господарстві.

Інкубаційний період  може тривати від одного місяця до 2-х років.

Ознаки дирофіляріозу

Проявляється дирофіляріоз або підшкірними вузлами, або у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно.

При ураженні ока виникають вузли під шкірою повік. Передусім при захворюванні у місці локалізації пухлини людина відчуває сверблячку та печію різної інтенсивності.

Характерною ознакою також є міграція гельмінта під шкірою, коли людина може відчувати пересування чи ущільнення пухлини.

Інколи хворі скаржаться на головний біль, нудоту, слабкість, підвищення температури тіла, сильний біль у місці локалізації гельмінта.

Діагностують дирофіляріоз при дослідженні паразита після його вилучення з організму хворого.

Як можна попередити дирофіляріоз:

  • використовувати засоби, що відлякують комарів
  • застосовувати засоби індивідуального захисту від комах домашнім тваринам
  • своєчасно звертатися до ветеринарної служби при виявленні хворих на дирофіляріоз тварин, як джерела хвороби
  • зменшити потрапляння комарів у житлове приміщення та боротися з комахами в підвалах будинків

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області зі шкіри пацієнта дістали великого гельмінта.

Також ми писали, що у Львові рідкісні гельмінти майже знищили печінку жінці.

Читайте РБК-Україна в Google News
гельмінтпаразиты