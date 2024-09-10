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"Думала про самогубство". Зірка "Жіночого лікаря" розповіла про вагітність у 17 років

Надія Левченко (фото: instagram.com/nakabuuuu)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Надія Левченко, яка зіграла роль лікаря УЗД у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя 2", зізналася, що замислювалася про самогубство у 17 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артистки виданню OBOZ.UA.

Справа в тому, що майбутня зірка театру та кіно після вступу до інституту дізналася, що вагітна. Тоді ця новина видалася їй катастрофою, тому вона почала замислюватися над тим, щоб зробити аборт і навіть покінчити життя самогубством.

"Коли це трапилося зі мною, я була зовсім ще дитина, всього 17 років. Я вперше закохалася - і тут вагітність! Я довго не розповідала батькам, мені було соромно. Це був перший курс інституту. Все тільки починалося, а звідусіль звучало, що це кінець. Навіть думала про самогубство", - відверто розповіла Левченко.

Надія Левченко у сценічному образі (фото: instagram.com/nakabuuuu)

Проте до лікаря вона звернулася аж на 23-му тижні вагітності, коли робити аборт вже було пізно.

"Мене оглянули, поставили на облік, і я їй сказала, що хочу зробити аборт. На що лікар відповіла, що на такому терміні не можна. Я просила її це зробити, інакше батько мене вб'є. Досі пам'ятаю ті слова: "Дитина, подумай, що тобі дорожче? Те, що батько насварить, або те, що знищиш життя і завжди про це шкодуватимеш?", - поділилася своїми спогадами акторка.

Надія Левченко народила сина у 18 років і назвала його Данилом. Вона продовжила здобувати освіту, а з хлопчиком допомогла її бабуся.

Надія Левченко (фото: instagram.com/nakabuuuu)

"Моя бабуся - це мій ангел. Вона сиділа з Данилом, без її допомоги я не змогла б цього зробити", - зазначила артистка.

Зараз синові актриси 21 рік, і вона жодної секунди не пошкодувала про своє рішення залишити дитину. Раннє материнство не завадило їй закінчити інститут та зробити кар'єру.

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