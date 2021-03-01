Дубинский попал в ДТП на встречной полосе: все подробности

Александр Дубинский попал в ДТП. Авария произошла утром 1 марта возле города Стрый Львовской области.
Об этом пишет "Слово и Дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Якобы в 6:20 народный депутат за рулем своего автомобиля Toyota не справился с управлением. В результате машину вынесло на встречную полосу, где автомобиль Дубинского столкнулся с внедорожником.
Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили телесные повреждения и были доставлены в больницу каретой "скорой помощи". Их диагнозы устанавливается.
Судя по всему, нардеп разбил авто Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска. Это один из многих автомобилей из автопарка матери Дубинского - Аллы Березовской, которым регулярно пользуется сам политик.
В сети предполагают, что политик не "не справился с управлением", а намерено нарушил ПДД. Но в этом предстоит разобраться правоохранителям.
Официально в полиции не комментируют произошедшее.
Отметим, что Дубинский не комментирует дорожно-транспортное происшествие. Зато спустя несколько часов после аварии, на его странице в Facebook появился пост, в котором он пишет про лоббистов табачного рынка.
Скриншот поста (facebook.com/dubinskyi)
Пользователи сети активно обсуждают ДТП. И ввиду того, что серьезных травм никто не получил, многие юзеры позволяют себе иронизировать по поводу аварии.
Напомним, недавно YouTube заблокировал канал Дубинского.
Ранее мы писали, что в Киеве курьеры Glovo на мопеде влетели в авто на пешеходном переходе.