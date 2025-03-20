У дубайському шоколаді виявили отруйні речовини, які призводять до онкології

В популярному зараз у всьому світі смаколику - дубайському шоколаді виявили отруйні речовини. Незалежна експертиза Stiftung Warentest виявила у цих ласощах потенційно канцерогенні сполуки.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пише Der Spiegel .

Що з’ясували експерти про дубайський шоколад?

Фахівці споживчої організації Stiftung Warentest придбали шість різних плиток дубайського шоколаду у країнах Європи та відправили їх на лабораторний аналіз. Дослідження показали, що деякі зразки не відповідають заявленій якості, а у двох із них виявили небезпечні домішки.

"Ціни на шоколад коливалися від 7 до 25 євро за 100 грамів. Чотири з шести продуктів мали проблеми з маркуванням – відсутність повного списку інгредієнтів або неповна інформація щодо поживної цінності. Деякі виробники також не надали важливі вказівки для алергіків", - повідомили в Stiftung Warentest.

Окрім цього, у двох зразках знайдені 3-монохлорпропандіол і гліцидиловий ефір - речовини, що часто зустрічаються у продуктах, виготовлених на основі рафінованої пальмової олії, та вважаються потенційно канцерогенними.

Особливо шокуючим став результат перевірки шоколаду бренду Le Damas, в якому було зафіксовано підвищений рівень афлатоксинів - небезпечних речовин, що утворюються у фісташках під впливом плісняви. Ці токсини можуть провокувати серйозні захворювання, зокрема рак печінки.

Чи є небезпека для здоров’я?

У Stiftung Warentest зазначають, що разове вживання такого шоколаду навряд чи завдасть шкоди здоров’ю. Однак, регулярне споживання продуктів з канцерогенами може підвищити ризики розвитку онкологічних захворювань.

"Такі висновки суперечать заявленій виробниками якості та стандартам преміального шоколаду", - наголошують експерти.

Скандал із дубайським шоколадом викликав широкий резонанс у Європі. Споживачі обурені тим, що продукція, яка позиціонується як ексклюзивна та високоякісна, може містити шкідливі речовини. Регулятори кількох країн вже заявили про можливий перегляд вимог до імпорту цих солодощів.

Поки що виробник не коментував ситуацію. Зазначимо, що ці ласощі - преміального класу. Наприклад, в Україні ціна за плитку дубайського шоколаду вагою 100 грамів стартує від 450 гривень.

Ціна дубайського шоколаду в Україні (Скриншот)

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