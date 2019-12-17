ДТП с Зайцевой: в деле наметился неожиданный поворот

В деле Алены Зайцевой, которая была признана виновной в совершении смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове и осуждена на 10 лет, произошли изменения. Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Зайцевой. Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева в комментарии для "Укринформ".

Она объяснила, что судья рассмотрел кассационную жалобу Зайцевой и решил открыть производство.

"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года и решил открыть кассационное производство", - рассказала Матвеева.

Она добавила, что жалоба адвоката Зайцевой, которую ранее вернули на доработку по формальным признакам, сейчас признали соответствующей требованиям ст. 427 УПК по срокам подачи, форме и содержанию.

"Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный суд потребовал от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и информацией об их правах и обязанностях", - уточнила Матвеева и рассказала, что все участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу в течении 15 дней со дня получения копии решения.