ДТП с украинцами в Польше: родные самостоятельно нашли дочь в больнице в коме

После смертельной аварии в Польше в больнице до сих пор остаются 24 гражданина Украины. Девять из них в тяжелом состоянии. Родным украинки Анастасии Кочетковой не сообщили, что она может находиться в польской больнице в коме. Хотя ее имя значится в списке пассажиров, которые были в автобусе.

Родные говорят, что она ехала из Кракова домой и покупала билет именно на этот автобус. Сейчас связи с девушкой нет.Похожую на нее девушку узнали в одной из больниц Перемышля, пишет издание "Е".

"Анастасия 5 марта в одиннадцать вечера села в автобус в Кракове. Позвонила маме и сообщила, что уже в автобусе и едет домой. 23:16 – это то время, когда она в последний раз заходила в мессенджер. В 9 утра следующего дня Анастасия должна была быть в Хмельницком. Уже после обеда ко мне позвонила мама и говорит, что, видимо, что-то не так, потому что с Анастасией нет связи, хотя дочь уже должна быть дома", – рассказала бывшая коллега Анастасии Альбина Гуменюк.

Родные посмотрели маршрут автобуса, который выехал из Познани, и сообразили, что он ехал через Краков.

Поэтому девушка с большой вероятностью могла сесть именно в него. В консульстве подтвердили, что Анастасия купила билет на этот автобус.

"Мы позвонили в консульство, и там подтвердили, что Анастасия была в числе тех, кто покупал билет на данный автобус. Там указывается фамилия пассажира, ведь пересекается граница. Консул сказал, что не знает, в какой она больнице, потому что эвакуировали десятки пострадавших людей и развозили в разные госпитале. На тот момент еще не было полностью собранной информации, кто и в какой больнице находится. Говорил, что во время аварии вещи разбросались, и не все пассажиры держали при себе документы... Поэтому на тот момент понять, кто есть кто, было трудно", – рассказала Альбина.

Родные занялись поиском Насти и оказалось, что она находится к коме в одной из больниц Перемышля.

"У нее забинтовано лицо. Она в реанимации, в коме, но жива. Тогда же позвонил консул и сказал, что все же есть вероятность, что эта девочка – Настя. Чтобы ее опознать, сказали маме срочно выезжать в Польшу. В 11:20 сегодня мама уже уехала в Перемышль", - поведала Альбина.

Анастасия Кочеткова (фото: ye.ua)