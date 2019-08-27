ДТП с тещей Притулы: в деле заметили новые странности

Адвокат пострадавших в ДТП, которое устроила Лилия Сопельник, теща шоумена Сергея Притулы и народного депутата IV - VIII созывов, миллионера Виталия Хомутынника, указал на некоторые странности в расследовании происшествия.

Напомним, 22 августа в Киеве произошло жуткое ДТП - внедорожник Mazda сбил и переехал женщину и девятилетнего мальчика во дворе дома на Днепровской Набережной, 19-А. Позже оказалось, что за рулем авто находилась 59-летняя Лилия Сопельник.

Правозащитник Юрий Сухов рассказал, что суд прошел без ведома потерпевшей стороны. Следователь не сообщил стороне защиты, какое подозрение будет вручаться виновнице аварии, а также когда ей будет избрана мера пресечения. Об этом пишут "Вести".

Лилия Сопельник (фото: facebook.com)

Так, Лилии Сопельник была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Адвокат не согласен с этим решением и рассказал, что защита готовит апелляцию, чтобы требовать круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

"Суд прошел без нашего ведома. Нам не дали возможность изложить свою позицию", - рассказал Юрий Сухов.

ДТП с тещей Сергея Притулы (фото: facebook.com)

Оба пострадавших - и мама и ребенок, сейчас находятся в тяжелом состоянии. У женщины раздроблены ключица и таз, черепно-мозговая травма, а также сильно пострадали внутренние органы. У ребенка сломаны несколько ребер и сотрясение мозга.

После ДТП женщину и ребенка пришлось буквально доставать из-под автомобиля.

К слову, шоумен Сергей Притула на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию с ДТП, виновницей которого оказалась мама его супруги. Телеведущий рассказал, что его семья максимально искренне сочувствует пострадавшим и готова оказывать им любую материальную помощь.