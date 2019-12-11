ДТП с тещей Притулы: в скандальном деле новый поворот (видео)

Тещу шоумена и волонета Сергея Притулы и одиозного политика и миллионера Виталия Хомутынника Лилию Сопельник могут признать неподсудной в деле о резонансном ДТП в Киеве в августе, когда она переехала женщину с девятилетним ребенком. Об этом заявил адвокат семьи потерпевших Юрий Сухов в программе "После всего" в эфире "24 канала".

Правозащитник раскритиковал избранную судом меру пресечения Сопельник - ночной домашний арест. По его словам, следователь в день объявления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК подготовил ходатайство об аресте, но прокурор его не подписал т требовал, чтобы ходатайство было именно об избрании домашнего ареста в ночное время.

Также Сухов высказал мнение, что дело могут постепенно замять или "спустить на тормозах", а виновницу ДТП посчитают неподсудной из-за проблем со здоровьем, так как она имеет еще какое-то заболевание.

Напомним, что по одной из версий 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda перепутала педали и на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как утверждает адвокат потерпевших, если Сопельник знала перед аварией о болезни, которая мешает ей водить транспорт, то это - отягчающие обстоятельства.

В то же время адвокат обвиняемой Елена Сторожук говорит, что клиентка не перепутала педали "газ" и "тормоз", а ей резко стало плохо за рулем авто.

В настоящее время следствие продолжает разбирательство и устанавливает все детали путем проведения экспертиз и экспериментов.

Ведущий передачи Дмитрий Гнап также обратил внимание на возможное оказание влияния на расследование одного из зятей Сопельник народного депутата IV - VIII созывов Виталия Хомутынника.

"У него есть связи в СБУ", - сказал он.

Добавим, что Сопельник за ДТП грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Видео: Теща Притулы сбила женщину и ребенка в Киеве - адвокат считает, что дело могут замять