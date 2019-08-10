ДТП под Тернополем: автомобиль сбил мать с детьми и скрылся

Автомобиль сбил женщину с двумя детьми под Тернополем (иллюстративное фото: pixabay.com)

Полиция разыскивает водителя автомобиля, который сбил семью и скрылся с места ДТП

Под Тернополем возле села Савеливка Монастырского района неизвестный автомобиль совершил наезд на женщину с двумя маленькими детьми и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области.

Инцидент произошел 9 августа. После ДТП пострадавших забрала карета скорой помощи и увезла в больницу. По данным медиков, женщина получила средние телесные повреждения, а дети - легкие.

В данное время правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля, который даже не остановился, чтобы посмотреть в каком состоянии находятся потерпевшие, которых он сбил.

На месте аварии полиция обнаружила осколки разбитых фар машины беглеца. Правоохранители просят очевидцев данного ДТП позвонить по телефону "102".

Автомобиль сбил женщину с двумя детьми под Тернополем (фото: tp.npu.gov.ua)

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