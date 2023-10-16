У ДТП разом із сином загинула редакторка Українського Радіо Кропивницького Наталія Потєєва

Що відомо про смертельну ДТП

Аварія сталася близько 19:30 у селі Вища Кропивна Райгородської територіальної громади Гайсинського району. За попередньою інформацією слідства, 53-річний водій легковика з Кропивницького виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом.

У ДТП разом із Наталією загинув її 27-річний син. Чоловік і молодший 16-річний син зараз перебувають у реанімації. Хлопця прооперували, його стан важкий.

В мікроавтобусі їхало подружжя з Умані Черкаської області. Зараз вони госпіталізовані у лікарні із травмами.

У ДТП Наталія загинула зі старшим сином (фото: поліції Вінниччини)

Що відомо про Наталію Потєєву

Наталія Потєєва народилась у 1972 році у селі Буштино Тячівського району Закарпатської області. Здобула освіту у Кіровоградському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

У 1994 році почала працювати диктором редакції радіомовлення Кіровоградської обласної телерадіокомпанії. Пізніше стала продюсером програм радіо Кропивницької філії Суспільного і продюсером інформаційних програм.

Наталія працювала у прямоефірних проєктах Українського Радіо Кропивницького "Радіодень", знімала тематичні проєкти.

Колеги згадують Наталію як професіонала і доброго керівника, яка завжди розуміла і підтримувала підлеглих.