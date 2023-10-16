UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ДТП разом із сином загинула редакторка Українського Радіо Кропивницького Наталія Потєєва

Наталія Потєєва загинула у ДТП (фото: facebook.com/Наталія Потєєва)
Автор: Василина Копитко

15 жовтня у ДТП на Вінничині загинула редакторка Українського Радіо Кропивницького Наталія Потєєва. В аварії також загинув її старший син, молодший і чоловік перебувають у лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Суспільного".

Що відомо про смертельну ДТП

Аварія сталася близько 19:30 у селі Вища Кропивна Райгородської територіальної громади Гайсинського району. За попередньою інформацією слідства, 53-річний водій легковика з Кропивницького виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом.

У ДТП разом із Наталією загинув її 27-річний син. Чоловік і молодший 16-річний син зараз перебувають у реанімації. Хлопця прооперували, його стан важкий.

В мікроавтобусі їхало подружжя з Умані Черкаської області. Зараз вони госпіталізовані у лікарні із травмами.

У ДТП Наталія загинула зі старшим сином (фото: поліції Вінниччини)

Що відомо про Наталію Потєєву

Наталія Потєєва народилась у 1972 році у селі Буштино Тячівського району Закарпатської області. Здобула освіту у Кіровоградському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

У 1994 році почала працювати диктором редакції радіомовлення Кіровоградської обласної телерадіокомпанії. Пізніше стала продюсером програм радіо Кропивницької філії Суспільного і продюсером інформаційних програм.

Наталія працювала у прямоефірних проєктах Українського Радіо Кропивницького "Радіодень", знімала тематичні проєкти.

Колеги згадують Наталію як професіонала і доброго керівника, яка завжди розуміла і підтримувала підлеглих.

Раніше ми писали про те, що 16 жовтня у Києві сталася смертельна ДТП за участі електросамокату.

Читайте також про те, що у Миколаївській області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП