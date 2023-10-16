У ДТП разом із сином загинула редакторка Українського Радіо Кропивницького Наталія Потєєва

15 жовтня у ДТП на Вінничині загинула редакторка Українського Радіо Кропивницького Наталія Потєєва. В аварії також загинув її старший син, молодший і чоловік перебувають у лікарні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Суспільного".
Аварія сталася близько 19:30 у селі Вища Кропивна Райгородської територіальної громади Гайсинського району. За попередньою інформацією слідства, 53-річний водій легковика з Кропивницького виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом.
У ДТП разом із Наталією загинув її 27-річний син. Чоловік і молодший 16-річний син зараз перебувають у реанімації. Хлопця прооперували, його стан важкий.
В мікроавтобусі їхало подружжя з Умані Черкаської області. Зараз вони госпіталізовані у лікарні із травмами.
Наталія Потєєва народилась у 1972 році у селі Буштино Тячівського району Закарпатської області. Здобула освіту у Кіровоградському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.
У 1994 році почала працювати диктором редакції радіомовлення Кіровоградської обласної телерадіокомпанії. Пізніше стала продюсером програм радіо Кропивницької філії Суспільного і продюсером інформаційних програм.
Наталія працювала у прямоефірних проєктах Українського Радіо Кропивницького "Радіодень", знімала тематичні проєкти.
Колеги згадують Наталію як професіонала і доброго керівника, яка завжди розуміла і підтримувала підлеглих.
Раніше ми писали про те, що 16 жовтня у Києві сталася смертельна ДТП за участі електросамокату.
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