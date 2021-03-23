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ДТП в Польше с украинцами: погибший водитель сам воспитывал троих детей

Автор: Анна Шиканова

ДТП в Польше с украинским автобусом произошло в понедельник, 22 марта. Погиб один человек – запасной водитель и еще пять человек пострадали. У мужчины осталось трое детей, которых он воспитывал самостоятельно после смерти своей жены.

Об этом рассказала старшая дочь погибшего водителя в комментарии для "Суспильне".

ДТП с украинским автобусом 22 марта

Авария с автобусом, который ехал из Вроцлава в Черновцы, произошла около полуночи. Он выехал с дороги, наехал на заградительные барьеры и вылетел в кювет. За рулем находился 23-летний украинец и полиция установила, что он был трезв.

В салоне находилось десять человек – все украинцы. Второй водитель – погиб. Пять человек получили травмы различной тяжести. 23-летний водитель, который был за рулем – в больнице. Также в тяжелом состоянии 74-летняя женщина. Ее должны перевезти из Перемышля в Жешув, чтобы прооперировать.

Единственный погибший – отец троих детей

В аварии погиб 51-летний Петр Радиш из села Шубранец Черновицкой области. Водителем он работал давно. После смерти жены у него на руках осталось трое детей. Самому младшему сыну сейчас только 12 лет.

"У меня есть еще сестра и брат. Младшему 12 лет, остался теперь не только без мамы, которая давно умерла, но и без отца", - рассказала старшая дочь Евгения Ласточка.

Она добавила, что отец давно работал водителем и регулярно перевозил людей, которые работали за границей. Никогда ранее в аварии он не попадал.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилось видео с места аварии с украинским автобусом в Польше.

А также мы рассказывали о том, что погибшего в аварии в Польше жителя Тернопольской области ограбили.

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