ДТП с полицией во Львове: суд игнорирует показания очевидцев и видео с камер наблюдения

Во Львове произошло ДТП с участием полиции и все указывает на то, что в аварии виноваты сотрудники правоохранительных органов. Разбирательства по делу продолжаются уже почти год и суд упорно игнорирует доказательства с камер наблюдения и показания очевидцев.

Об этом рассказали в программе " Секретные материалы " на телеканале "2+2".

Авария произошла в августе 2020 года. Служебный автомобиль полиции Renault на большой скорости влетел в Mercedes. Удар был такой силы, что машину отбросило на обочину и она влетела в продуктовый киоск. Водитель легкового автомобиля отделался синяками, а его пассажирка попала с серьезными травмами в больницу, где провела несколько недель.

Пострадал также и 21-летний сержант полиции, который был в служебном автомобиле. Его госпитализировали с травмами в больницу.

Как объяснили патрульные, они в тот момент преследовали нарушителя. Но ни водитель Mercedes, ни очевидцы не видели проблесковых маячков и не слышали сирен, которые обязательно должны были быть в такой ситуации.

В суде первой инстанции пострадавший водитель выиграл дело и было установлено, что он не нарушал ПДД. Однако полиция подала на апелляцию и пытается сделать виновным водителя Mercedes.

ДТП попало на видео с регистратора другого автомобиля и там отчетливо видно момент столкновения. Но эксперту это видео не предоставили. Показания свидетелей учитывать также в суде не собираются.

В полиции Львовской области комментировать ситуацию отказываются и ссылаются на то, что следствие еще ведется. Однако независимый эксперт после просмотра видео с аварией сразу сказал, что автомобиль полиции нарушил ПДД и создал аварийную ситуацию.

Если суд не примет во внимание доказательства и сделает виноватым водителя Mercedes, то ему придется уплатить почти 1 миллион гривен.

Во Львовской области виновником ДТП полиция пытается сделать пострадавшего