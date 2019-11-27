ДТП с Кулебой: новая информация о состоянии омбудсмена и его детей

Николай Кулеба, детский омбудсмен, попал в страшное ДТП в Чабанах Киевской области вместе со своими сыновьями, Тимофеем и Елисеем. Старший сын чиновника сильно пострадал и его ввели в состояние медикаментозной комы, чтобы уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновение осложнений со стороны головного мозга.

После консилиума, врачи сообщили, что сейчас операцию Тимофею проводить не будут, но не исключили, что хирургическое вмешательство понадобится в будущем.

Николай Кулеба попал в аварию вместе с сыновьями - новые детали о его здоровье (Коллаж РБК-Украина)

Как сообщили источники из окружения омбудсмена в комментарии для издания "Сегодня", сам Николай Кулеба находится в тяжелом состоянии и до понедельника скорее всего его будут наблюдать в палате реанимации.

"Он пока что в плохом состоянии, находится в реанимации. Надеемся, что со следующей недели его переведут в палату. У него сильный болевой синдром. Состояние детей Николая – без изменений, но динамика позитивная. Тимофей пока что находится в медикаментозной коме. Его специально не выводят из этого состояния, врачи ждут, пока он наберется сил. У младшего – динамика выздоровления хорошая", - рассказала близкий друг семьи Мирослава.