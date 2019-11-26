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ДТП с Кулебой и детьми: появилось фото второго участника аварии

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 09:46
ДТП с Кулебой и детьми: появилось фото второго участника аварии
В ДТП с Кулебой (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали фото еще одного участника ДТП

Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в страшное ДТП в Чабанах на Киевщине, в результате которого серьезно пострадали его дети - старший сын Тимофей и 10-летний Елисей. В сети опубликовали фото второго участника аварии, им оказался молодой человек 1998 года рождения. Парень проживает в Гатном Киево-Святошинского района Киевской области. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Назар Приходько.

"Он не виноват. Более того - он еще и везунчик! Удивлены? А представьте, если бы на том перекрестке не было бы камеры наблюдения, представьте, если бы я и другие блогеры не успели выложить видео с камер в Фейсбуке и других соцсетях и его стерли... Пацан пошел бы виновным "тики так", - написал в сети Назар Приходько.

По словам Приходько, парень сейчас находится в больнице и заслуживает поддержки.

"Сейчас он в Киево-Святошинской районной больнице. Думаем с Другом проведать его. Он заслуживает собственную правду, на общественную защиту и нашу поддержку!" - написал Приходько.

ДТП с Кулебой и детьми: появилось фото второго участника аварии

Парень 1998 года рождения (фото: facebook.com/pumamgo)

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