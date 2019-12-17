ДТП с Кулебой и детьми: появилась важная информация о пострадавших

Николай Кулеба попал в страшное ДТП в Чабанах под Киевом 24 ноября. Старший сын уполномоченного президента по правам ребенка, Тимофей получил очень серьезные повреждения, пострадал и младший, 10-летний Елисей, и сам омбудсмен.

47-летний Кулеба рассказал, как чувствует себя он сам, его сыновья, а также водитель микроавтобуса Volkswagen, что столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был омбудсмен, пишет Интерфакс-Украина.

По словам уполномоченного президента, все пострадавшие чувствуют себя значительно лучше, но старшему сыну предстоит длительная реабилитация.

Водитель микроавтобуса, 21-летний Вадим, уже через неделю смог вернуться к работе (парень получил сотрясение мозга).

Младший сын Елисей уже дома, где продолжает восстановление. А старший, Тимофей, все еще в больнице и нуждается в лечении.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал Кулеба.

Сам же омбудсмен говорит, что чувствует себя гораздо лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии" (Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом нескольких ребер с двух сторон).

"Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Николай Кулеба 24 ноября около 14:00 грубо нарушил ПДД, проехав поворот на красный свет. Ни сам омбудсмен, ни его сын не были пристегнуты, младший был без автокресла. Фатальная ошибка водителя привела к страшному столкновению.