ДТП с Кулебой и детьми: в деле появились неожиданные детали

Николай Кулеба попал в аварию 24 ноября в Чабанах Киевской области. Вместе с уполномоченным президента по правам ребенка в автомобили находились его сыновья – Тимофей и Елисей. Оба мальчика получили серьезные травмы.

Как сообщалось, Николай Кулеба нарушил правила и выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с грузовиком. Выяснилось, что по состоянию на 18 февраля, о подозрении не сообщили никому из участников ДТП.

В пресс-службе полиции Киевской области рассказали журналистам издания OBOZREVATEL, что по делу проводился следственный эксперимент, а также все необходимые экспертизы. Ни Николая Кулебу, ни водителя грузовика на этот период не задерживали и не отправляли под домашний арест.

"Сейчас оба водителя – в статусе свидетелей и сотрудничают со следствием. Предназначена также судебно-медицинская экспертиза для установления степени телесных повреждений. Это может повлиять на дальнейшую квалификацию дела. После завершения всех экспертиз будет объявлено подозрение, после чего будет определена мера пресечения", - рассказала пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Она отметила, что было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Виновнику ДТП грозит по этой статье до трех лет лишения свободы и водительских прав. Если после расследования статью переквалифицируют, то наказание будет более суровым – до 8 лет лишения свободы. Однако экспертизы могут длиться долго – до шести месяцев.

Юристы считают, что расследование этой аварии могут растянуть на годы, а Николай Кулеба получить условное наказание.

"Реального срока, по моему мнению, не будет. Пострадали его дети. Обошлось без сильных жертв. Мой прогноз – он получит условно два-три года, могут на год лишить водительских прав. А могут и не лишить. Все зависит от судьи", - заявил адвокат Андрей Вареник.