ДТП в Киеве: таксист столкнулся со скорой помощью

В Киеве столкнулись автомобиль такси и скорой помощи
В Киеве на улице Гетьмана произошло ДТП с участием автомобиля такси и машины скорой помощи. К счастью, никто не травмировался. Об этом говорится в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
Водители скорой помощи рассказали, когда в аварии попадают их автомобили - руководство начинает за ними следить. Это означает, что при любых обстоятельств им нельзя нарушать ПДД.
За все нарушения, которые увидит "специальный человек", который следит за автомобилями, водителям грозит штраф или даже увольнение.
В Киеве такси столкнулось с автомобилем скорой помощи (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
Напомним, что в Каменском Днепропетровской области священник сбил женщину на переходе и протащил на капоте своей машины несколько метров.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом на дороге между Яготином и селом Сотниковка депутат сбил насмерть участника АТО и его отца. Пьяный водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и сбил мотоцикл Jawa.