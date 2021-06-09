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В ДТП под Херсоном погибла семья "свободовцев" с маленькой дочкой

Автор: Светлана Мащенко

В смертельном ДТП в Херсонской области погибла семья - двое взрослых и ребенок. Еще одна девочка находится в тяжелом состоянии. Позже стали известны имена погибших - это "свободовцы" Эдуард и Марина Жмутские, а также их младшая дочь - шестилетняя Злата.

Об этом сообщил лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Авария случилась 8 июня около 18:00 на трассе М-14 возле села Цукуры Каховского района, когда на перекрестке столкнулись Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом.

"Водитель внедорожника двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка, выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь и не предоставил преимущества в движении грузовику", - рассказали в полиции.

Позже Олег Тягнибок сообщил, что "в свободовской семье произошла трагедия".

"Эдуард был заместителем председателя кропивницкой областной организации ВО "Свобода", Марина - руководителем областной ячейки объединения украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы", - сообщил политик.

Он добавил, что погибшая шестилетняя дочь Злата в этом году должна была идти в школу, а 16-летняя Алина только выпустилась. Сейчас она в коме, состояние крайне тяжелое, девочка в центральной больнице города Новая Каховка.

Ранее мы писали, что в Киеве лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса.

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