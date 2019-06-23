ДТП в Харькове: скандальные подробности аварии попали на видео

Авария попала на камеры видеонаблюдения и вызвала шок в сети
В Харькове автомобиль врезался в здание горсовета. Авария произошла рано утром, но видео с камер наблюдения были изъяты немного позже. На них заметна реакция прохожих, которая сильно возмутила пользователей сети. Пользователи прокомментировали инцидент в сообществе "Харьков в теме" в Instagram со ссылкой на видео Triolan.net.
Как сообщается, были предоставлены видеозаписи с камер наблюдения, на которых виден момент аварии на пл. Конституции в Харькове. Водитель иномарки Toyota не справился с управлением и врезался в центральный вход здания Городского совета. В результате инцидента пострадал один человек - 30-летний водитель автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу города. Пассажиров на момент ДТП в автомобиле не было.
Никто из очевидцев случившегося даже не пытался помочь водителю, более того, прохожие даже не ускорили шаг, заметив аварию.
ДТП в Харькове возле горсовета – авария попала на видео и вызвала шок в сети (видео: youtube.com/Triolan)
Пользователи возмутились равнодушием прохожих. Некоторые вспомнили инцидент, который произошел более чем 1,5 года назад в 500 метрах от Горсовета – ДТП с Аленой Зайцевой:
Некоторые стали шутить по поводу ДТП:
ДТП в Харькове возле горсовета – авария попала на видео и вызвала шок в сети (скриншоты: instagram.com/kharkov_vteme)
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