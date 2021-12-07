ДТП в Харькове: появились результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

"Психиатрическая экспертиза доказала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими управлять, когда совершал ДТП на проспекте Гагарина. Говоря проще - признала его вменяемым", - написал Черняк.

Он подчеркнул, что это означает, что теперь суд сможет привлечь подростка к уголовной ответственности.

Скриншот с Facebook

ДТП в Харькове

Смертельная авария случилась 26 октября 2021 года. 16-летний Николай Харьковский на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте.

Машина подростка влетела в рекламный щит и сбила светофор. По предварительным данным, Николай Харьковский проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet со скоростью более 100 км/ч.

Вместе с ним в авто находилось еще три пассажира. При этом 16-летнюю Елизавету Дусик пришлось взять под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.