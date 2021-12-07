UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ДТП в Харькове: появились результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

Автор: Роман Мирончук

Стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского, который на Infiniti совершил смертельное ДТП. Его признали вменяемым.

Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

"Психиатрическая экспертиза доказала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими управлять, когда совершал ДТП на проспекте Гагарина. Говоря проще - признала его вменяемым", - написал Черняк.

Он подчеркнул, что это означает, что теперь суд сможет привлечь подростка к уголовной ответственности.

Скриншот с Facebook

ДТП в Харькове

Смертельная авария случилась 26 октября 2021 года. 16-летний Николай Харьковский на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте.

Машина подростка влетела в рекламный щит и сбила светофор. По предварительным данным, Николай Харьковский проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet со скоростью более 100 км/ч.

Вместе с ним в авто находилось еще три пассажира. При этом 16-летнюю Елизавету Дусик пришлось взять под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.

Напомним, суд оштрафовал Николая Харьковского за езду без прав и превышение скорости. Еще до смертельного ДТП он ездил на Dodge без прав. Патрульные его также останавливали за превышение скоростного режима.

Ранее из больницы выписали 20-летнего Михаила Баранова, который находился на заднем сиденье Infinity Николая Харьковского. При этом стало известно, что у него в больнице, где он находился три недели, останавливалось сердце.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПХарьков