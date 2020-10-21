В ДТП в Харькове погиб подполковник ГСЧС с 15-летней дочерью: спасатели сделали заявление

В Харькове произошло смертельное ДТП, в котором погиб 41-летний подполковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова. Жуткая авария случилась этим утром на Окружной в районе Экопарка.

Сейчас спасатели пытаются разыскать свидетелей дорожной катастрофы с двумя погибшими. Об этом 21 октября передали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что Азаренков был за рулем Daewoo Lanos черного цвета. Он ехал с 15-летней дочерью с Липцев в Харьков на работу.

Авто практически проехало мост в сторону Алексеевки, и тогда в легковушку врезался внедорожник.

По предварительным данным полиции, во внедорожнике находились 2 парней, которые были в нетрезвом состоянии.

Теперь спасатели просят водителей, которые проезжали по этому отрезку дороги во временной период с 6:30 до 7:30 предоставить записи с видеорегистраторов машин, чтобы удалось выяснить детали ЧП.

В ГСЧС призывают передать информацию по номерам "101", "112" или полиции.

В Харькове в ДТП погибли Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия (фото: dsns.gov.ua)

Ранее сегодня в полиции заявили, что в Харькове в ДТП погибли 41-летний мужчина и 15-летняя девочка - авария произошла около 6:40 утра вблизи развилки автодорог Киев-Харьков-Должанский и Харьков-Белгород. В другом авто (Toyota) находились двое мужчин 21 и 19 лет. Они не пострадали и от госпитализации отказались.

Также мы писали о том, что в Харькове авто раздавило маленьких братьев-близнецов - детей сбили на пешеходном переходе, и малыши получили довольно серьезные травмы и теперь нуждаются в дорогостоящем лечении.