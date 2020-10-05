ДТП в Броварах: всплыли новые детали жуткой трагедии

В Броварах произошло смертельное ДТП с участием полицейского. Водитель Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе двух женщин – маму и дочку. Старшая женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран. Младшая сейчас находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

Как рассказали врачи, они не берутся давать прогнозы по поводу состояния 23-летней Марины, которая сильно пострадала в ДТП. Медики борются за ее жизнь и сообщили, что у нее тяжелое моральное состояние, что сильно осложняет ее лечение. Об этом сообщает ТСН.

Марину от сильного удара выбросило на зеленую зону и фактически это спасло ее жизнь. Она пыталась после ДТП на коленях доползти до своей погибшей матери.

"Была прооперирована, наложен на таз фиксирующий аппарат для того, чтобы стабилизировать состояние, и чтобы в дальнейшем не было кровотечения. Она маму видела, после того, как их сбила машина. Мама лежала, и она еще на четвереньках на коленях к ней ползла. Она все помнит и тяжелый стресс у нее, очень. Психиатр смотрел и назначил лечение", — рассказал главный врач Броварской центральной районной больницы Валентин Багнюк.

Кроме того, стало известно имя полицейского, который совершил ДТП - это участковый Деснянского управления Нацполиции в Киеве Михаил Лудченко. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Броварах произошло смертельное ДТП, в которой пострадали две женщины.

А также мы рассказывали о том, что пьяный полицейский, который совершил ДТП в Броварах, пытался скрыться с места аварии.