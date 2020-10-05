В ДТП в Броварах с пьяным "копом" всплыла странная деталь: пытался откупиться?

В Броварах вечером 4 октября полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил трех пешеходов. В аварии погибла 43-летняя женщина Надежда. Ее 22-летняя дочь Марина, которая также пострадала в ДТП, сейчас находится в больнице с поврежденными костями. После инцидента супруга пьяного полицейского звонила родственнице выжившей жертвы трагедии и предлагала "материальную помощь". Подробности рассказала родственница пострадавшей семьи. Об этом пишет "Громадське".

По данным издания, на место ДТП выехала кума погибшей женщины Александра. Именно с ней созванивалась супруга горе-полицейского.

"Мы приехали на место где-то около 20 часов. До 23 ждали пока приедет полиция из Киева. Только потом смогли забрать тело в морг", - говорит родственница.

Женщина рассказывает, что трагедия могла и не случиться: дочь Марина уговорила маму пойти на рынок за продуктами.

"Муж дома ждал их, готовил еду. Уже после ДТП Марина позвонила ему и сказала, чтобы он приходил, потому что случилась авария", - вспоминает Александра.

Также родственница пострадавших рассказывает, что после аварии ей позвонила супруга сотрудника полиции и предложила материальную помощь. Александра дала контакты близких родственников. Пострадавшую Марину должны лечить в Киеве, поскольку у нее серьезно повреждены кости таза.

Также аварию прокомментировал свидетель, который видел из окна, как правоохранитель на высокой скорости врезался в группу людей.

"Я из окна квартиры видел, как он пролетел зебру по ул. Независимости 6, затем пролетел лежачие полицейские и уже на зебре возле дома номер 3 сбил людей. Он даже и не пытался тормозить", - утверждает свидетель аварии.

Напомним, что ранее мы рассказывали новые детали жуткого ДТП в Броварах. Медики борются за жизнь Марины и сообщили, что у нее тяжелое моральное состояние, что сильно осложняет ее лечение.

А также мы рассказывали о том, что пьяный полицейский, который совершил ДТП в Броварах, пытался скрыться с места аварии.