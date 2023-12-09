Дружина Віктора Павліка шокувала сумою свого кредиту: "Працюю на трьох роботах"

Катерина Реп’яхова відповіла хейтерам

У своєму блозі Катерина розмістила скріншот зі злісним коментарем від підписниці, в якому та пише наступне: "Капєц. Батя і дочка. Ну це жесть якась, як гроші треба любити".

29-річна блогерка не промовчала і заявила, що забезпечує себе сама.

Катерина Реп'яхова показала суму свого кредиту (фото: instagram.com/repyahovakate)

Також вона показала суму кредиту та скільки їй ще залишилося виплатити.

"Так люблю гроші, що сама собі оплачую кредит за машину. Живу на орендованій квартирі та працюю на трьох роботах", - написала Реп’яхова.

Зазначимо, що сума - не маленька, за автівку Катерина винна ще понад 500 тис. грн.

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше молода дружина Павліка розповідала, скільки заробляє на місяць.

Кохана виконавця активно веде свої соціальні мережі, які їй приносять дуже хороший дохід.